Месец и половина остава до официалното въвеждане на еврото у нас. В оставащите седмици все повече хора се питат какво ще се случва с банковите им сметки и кредитите от 1 януари. Както и кога и къде е най- изгодно да обменят левовете, които имат в брой. От своя страна продавачи казват, че все по-често клиенти им плащат с монети.

Какво да правим със събраните стотинки? На практика винаги можем да ги изхарчим, но това все повече не се приема добре от търговците. Важно условие - след Нова година, ако опитаме да платим с повече от 50 монети накуп, търговецът вече ще има правото и да ни откаже.



Най-изгодният вариант за гражданите сега е да заменят монетите си в касовия център на БНБ, в който при сортирани монети до 250 лева няма такса, а над 250 лева - таксата е 1,7%. Вариант е и дружеството за касови услуги, собственост на БНБ, което има офиси и в Пловдив, Бургас, Варна и Плевен.

Какво ще се случи с „Бурканбанк” след влизането ни в еврозоната

До скоро някои търговски вериги разполагаха с машини за обмяна на монети. Голяма част от тях вече са премахнати, а малкото останали се оказват с опашка от желаещи да сменят стотинките.

„Удобно е. Не знам, когато влезе еврото какво ще правим? Сега има наплив, защото всички искат да си обменят стотинките. Възползвал съм се от машини за смяна на монетите”, споделя Явор Петров.



„Имам магазинче за риба. Във вторник сутрин бях събрал повече монети. На кафе машина пъхнах повече монети - около 4-5 лева, за да ми ги уедри на по 50 стотинки”, обясни Цветомир.



Пред касовия център на БНБ също има опашки. За разлика от търговските банки в центъра такса за суми до 250 лева няма. Оги Тодоров е обменя монети там не за първи път, но сега иска да обмени спестяванията в стотинки от последните две години.

Обменни бюра у нас отчитат огромен ръст на клиентите, които заменят лева с евро



„Имам около 1000 лева. Много се събраха. И не за друго, а много тежат. Най-коректни са били винаги в касовия център. Не за първи път идвам. Доволен съм”, твърди Оги Тодоров.



Заради по-голямата сума ще плати малка такса. Казва, че заради еврото опашките сега са се увеличили. „Само допреди 3-4 години нямаше никой”, посочва Оги.



И търговците усещат наплив от желаещи да изчистят портмонетата и касичките си от монети.



„Реално погледнато в понеделник имахме 300 лева на стотинки, което е много. Има хора, които си имат пари. Но повечето са с двулевки, единички, жълти… също наблягаме на жълтите. Причината е ясна - стотинките вече не са актуални след Нова година”, обясни Мариела.