Ще породи ли Бюджет 2026 още политически сътресения
Очакванията са и трите ключови бюджета да бъдат внесени за гласуване в четвъртък
Процедурата по приемане на държавния бюджет се рестартира, след като проектът за план-сметка беше внесен в Народното събрание без предварително съгласие от синдикати и работодатели на Тристранен съвет. Въпреки това, проектозаконът вече премина през първо четене в Комисията по финанси.
Отчита се ново драстично разминаване в заплатите между регионите
Освен него, ресорните комисии одобриха и бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Днес работата по бюджетната рамка продължава - държавната план-сметка ще бъде разгледана в още няколко парламентарни комисии.
Очакванията са и трите ключови бюджета да бъдат внесени за обсъждане и гласуване в пленарната зала на Народното събрание този четвъртък.Редактор: Ралица Атанасова
