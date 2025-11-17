На фона на дебатите за Бюджет 2026 и различията между публичния и частния сектор новите данни на НСИ показват сериозно разминаване в икономическото развитие на регионите.

Най-високите средни заплати традиционно се отчитат в София-град, следвана от Варна – административния център на морската търговия. В челната петица попадат още областите Монтана, Стара Загора и Пловдив.

В другия край на класацията остават областите Кърджали, Хасково, Благоевград и отново Видин, където средното възнаграждение е значително по-ниско.

ЕС прогнозира по-слаб растеж в еврозоната през 2026 г., какви са данните за България

Според експерти основната причина за дългогодишните дисбаланси е структурата на пазара на труда: в малките населени места общината остава най-големият работодател и често предлага по-високи заплати от частния сектор. Това води до изтичане на кадри от бизнеса към административните структури.

Въпреки че област Монтана е сред регионите с по-високо средно заплащане, много семейства там продължават да живеят на ръба. Маргарита Николова, продавач-консултант, разказва, че общият доход на нейното тричленно семейство — около 3200 лв. — „не стига за нормален живот“.

В Стара Загора, която също е сред областите с най-високи доходи, работодателите предупреждават, че през следващата година може да няма увеличение на заплатите.

ЕК: Средногодишната инфлация в България може да достигне до 3,6% през 2025 г.

„Средната заплата при нас е около 2200 лева и е по-висока от сектора, но не компенсира напълно растящите разходи за живот“, коментира местен предприемач. Според него, ако икономическата ситуация остане непроменена, „увеличение едва ли ще е възможно“.

Синдикатите отчитат стабилен ръст на средната заплата във всички области през последните пет години — около 12% годишно. Но напомнят, че в много региони минималната заплата е над 50% от средната .

Според икономиста Адриан Николов на регионално ниво в малките общини, дисбалансите стават огромни.

„В повечето региони на страната никога не е има период, в който частния сектор да е плащал повече. Това означава, че най-талантливите хора ще изберат администрацията, а частният сектор получава хората, които не могат да се реализират в тази посока”, допълва още той.

Редактор: Ралица Атанасова