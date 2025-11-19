-
Заради изригнал вулкан обявиха най-висока степен на тревога на остров Ява (ВИДЕО)
Дългосрочните договори за земеделска земя поставят 3,5 млн. собственици в риск
Софийският градски съд прекрати делото срещу Благомир Коцев
Зоните на раздора: Ресторантьори заплашиха, че ще съдят Столичната община
МС реши: 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. ще са неработни
Манол Генов: При 27% от проверените водни обекти по Черноморието има нарушения
Редактор: Ралица Атанасова
