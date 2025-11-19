Парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление прие на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 година с 14 гласа „за“, 7 – „против“, без „въздържал се“.

Той бе представен от заместник-министъра на финансите Кирил Ананиев. Вчера законопроектът бе приет на първо четене от водещата ресорна парламентарна комисия.

Ананиев съобщи, че в проектобюджета са увеличени средствата по бюджетите на общините в резултат на променените натурални показатели в сферата на делегираните от държавата дейности в областта на културата, социалните услуги, здравеопазването и други. Средствата за капиталови разходи през 2026 година възлизат на 7,760 млрд. евро, като в това число са тези с национално финансиране 3,605 млрд. евро и с европейско финансиране 4,155 млрд. евро.Общият размер на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2026 година е 5,107 млрд. евро, каза Ананиев.

Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища е в размер на 27 млн. евро, което е ръст от 1,900 млн. евро или увеличение с 8 на сто. Целевата субсидия за капиталови разходи е 255 милиона евро - ръст от 22,9 млн. евро - увеличение от 10 процента.

Заместник-министърът посочи, че допълнително в проекта на бюджет за 2026 година и следващите години са разчетени средства в размер до 5 милиона евро за създаване на нов стандарт като делегирана от държавата дейност за изпълнение на дейности и мерки за подобряване на безопасността на движението по пътищата и в територията на общините. Така се осигуряват разходите за отговорния служител, който подпомага кмета на общината в изпълнение на дейностите по организиране, координиране и контролиране на изпълнението на държавната политика по безопасност на движението по пътищата на общинско ниво, обясни Ананиев.

Заместник-министърът изтъкна, че и през 2026 г. се предвижда продължаване на инвестиционната програма за общински проекти, което ще допринесе за създаване на условия и нови инвестиции в регионите и подобряване на конкурентоспособността на отделните общини. Програмата ще се финансира изцяло чрез Българска банка за развитие със средства в размер на 920,3 милиона евро. Запазва се възможността за извършване на промени в списъка на изключенията в инвестиционната програма при необходимост от приоритетно финансиране на други инвестиционни проекти само за питейно-битово водоснабдяване на територията на съответната община, което се предвижда да става с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите, съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството, каза Ананиев.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов представи проекта на Бюджет на МРРБ за 2026 г., като посочи, че той е разработен в съответствие с указанията на Министерството на финансите. Основни финансови параметри включват: общи приходи от 693 730 600 евро, което е увеличение с 95,2 млн. евро спрямо 2025 г., общи разходи - 1 249 285 700 евро или със 190,6 млн. евро повече спрямо 2025 г., трансфери - 555 555 100 евро (включително за трансгранично сътрудничество). Основният дял от приходите - 690 806 600 евро се формира от държавни такси, обясни министърът.

Той посочи, че увеличението на приходите се дължи основно на годишния ефект от промените в таксите, а именно - повишение на тол таксите с 20 процента (от 1 април до 1 септември 2025 г.) и възстановяване цената на електронната винетка (от 87 на 97 лв. и на 50 евро от 1 май 2025 г.). Иванов съобщи, че ще има нови приходи от такси за емисии, като са предвидени допълнителни 66,5 млн. евро, въведени за диференциране на тол таксите според клас емисии на тежкотоварните автомобили в изпълнение на европейска директива и Закона за пътищата.

Според разпределението на основните приходи от пътни такси постъпленията от винетни такси ще са 160,8 млн. евро, от тол такси - 390,3 млн. евро, а от такси за емисии - 66,4 млн. евро (от 1 март 2026 г.). Иванов посочи, че приходите от пътни такси ще бъдат насочени към поддържане, модернизация и развитие на републиканската пътна мрежа.

Министърът каза, че увеличението на разходите, които са в размер на 1,249 млрд. евро, се дължи основно на увеличение на капиталовите разходи. Увеличени са разходите за стратегически инвестиционни проекти със 132,3 млн. евро, за основен ремонт на републиканската пътна мрежа - с 39,5 млн. евро, за ново строителство – със 75,2 млн. евро, за изграждане на ВиК и геозащитни обекти – със 17,6 млн. евро.

За ВиК проекти са предвидени 17,4 млн. евро (включително доразплащане за язовир „Луда Яна“, за капиталови трансфери на общините за енергийно обновяване - 16,3 млн. евро, които са за 48 жилищни сгради, които не са завършени по Етап 1 на Националната програма), а за геозащитни обекти и дейности - 12,2 млн. евро. За текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа са предвидени над 348 млн. евро, а за основен ремонт и изграждане на републиканска пътна мрежа и отчуждителни процедури - 612,7 млн. евро, каза Иванов.

Заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев уточни, че в средносрочната бюджетна прогноза са разчетени 200 млн. евро за „Български ВиК холдинг“ за инвестиции в инфраструктура по проекти, съфинансирани по Програма „Околна среда 2021-2027 г.“ и за справяне с аварийни бедствия при безводие.

