Утре бюджетите на държавното обществено осигуряване и на Здравната каса ще бъдат обсъдени в пленарната зала на парламента, а по държавния бюджет депутатите ще дебатират в петък. Междувременно Институтът за пазарна икономика представи своя ежегоден „алтернативен“ бюджет с предложения за реформи.

Ограничаване на разходите без увеличаване на данъци и осигуровки – това са част от акцентите на ИПИ. Правителството предлага рекордни разходи – близо 46% от БВП, но според института преминаването над границата от 40% означава дефицит и бъдещо вдигане на данъци. ИПИ настоява в Закона за публичните финанси да се заложи таван от 38% разходи.

Докато управляващите залагат нови дългове, които догодина ще надхвърлят 31%, алтернативният бюджет предлага лимит от 30% от БВП. И още – властта планира повишаване на пенсионната вноска с два пункта и удвояване на данък дивидент, но ИПИ категорично отхвърля тези идеи.

Икономистите препоръчват държавата да намали броя на заетите в публичния сектор и разходите за персонал, което би съкратило общите разходи с около два процента. „Темата за данъците ще бъде неизбежна. Опасността е не просто повишаване на осигуровките през 2026 г., а и разговор за други данъци – корпоративен, ДДС, здравна вноска“, коментира Петър Ганев от ИПИ.

Според него броят на работещите в публичния сектор трябва да бъде сведен до 20% от всички заети при сегашни 23–24%.

„Тези 550 хиляди души стоят непроменени от над 10 години, а населението се е свило с 10–15% за същия период,“ посочи Ганев.

„Подходящо е да бъдат закрити трайно незаетите щатни бройки в държавната администрация – около 5500,“ заяви Добрин Иванов от АИКБ.

Въпреки че бюджетната процедура е напреднала и е малко вероятно параметрите да бъдат променени съществено, работодателите се надяват на корекции между първо и второ четене. „Искаме отпадане на двата пункта увеличение на пенсионната вноска, отмяна на намерението за удвояване на данък дивидент, по-плавно увеличение на максималния осигурителен доход и намаляване на административната тежест чрез отказ от въвеждането на СУПТО,“ посочи още Иванов.

До края на седмицата депутатите трябва да разгледат на първо четене трите бюджета за 2026 г.