63-годишен пешеходец е блъснат при отнето предимство в Благоевград, съобщиха от ОД на МВР. Пътният инцидент е станал в сряда около 18 часа.

В съобщението се посочва, че 20-годишен мъж от града не е пропуснал и е блъснал мъжа, също от Благоевград. От полицията добавят, че пешеходецът е с фрактури на крака, на черепа и на лицеви кости.

На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

