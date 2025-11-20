80-годишен шофьор блъсна 75-годишен пешеходец на бул. „Черни връх“ в София, съобщават от СДВР. Пострадалият се е ударил в друга кола, спряла на пешеходната пътека.

Инцидентът се е случил на 19 ноември в 06:57 часа. Пешеходецът е откаран в болница, без опасност за живота.

Направени са полеви тестове за наркотици и алкохол на двамата шофьори, които не отчели наличието на такива.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Ивайла Митева