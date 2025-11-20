Всички професии са важни, но недостигът на инженерно-технически кадри рискува в най-голяма степен да подкопае бъдещото ни социално-икономическо развитие. Острата липса на медицински сестри пък застрашава работата на лечебните заведения и детските ясли. Това написа образователният министър Красимир Вълчев във Facebook.

Тази година в страната ни има положителни новини за приема в държавните висши училища, добави Вълчев и представи следните данни:

• 38% повече приети студенти в специалност „Медицинска сестра“;

• 34% повече в професионално направление „Химични технологии“;

• 10% повече в „Общо инженерство“;

• 14% повече в „Електротехника, електроника и автоматика“;

• 7,5% повече в „Енергетика“;

• 22% повече в „Металургия“;

• 17,5% повече в „Транспорт, корабоплаване и авиация“.

• С 22% се е увеличил броят на студентите, които са се записали да учат за хидроинженери – една от специалностите с най-остър недостиг на пазара на труда.

• За първи път от близо 10 години е изцяло запълнен приемът в направление „Физически науки“ в Софийския университет, а общото увеличение за това направление в страната е 18%. С 10% е увеличен и приемът в „Химически науки“.

"Всъщност тази година регистрирахме нарастване на приема и на кандидат-студентите във всички инженерни и природоматематически професионални направления, с изключение на „Машинно инженерство“. Това увеличение се дължи отчасти на малко по-многобройния випуск зрелостници, но и на политиката за преструктуриране на приема, която МОН провежда. Определянето на защитени специалности и приоритетни професионални направления, увеличаването на приема в тях и намаляването му в други, освобождаването от такси, както и допълнителните стипендии и финансиране са мерките за насърчаване на включването в образованието и професиите с очакван бъдещ недостиг. Процентът на увеличението ни дава основание да смятаме, че има и положителна промяна в нагласите за включване в техническо висше образование. Надяваме се тази промяна да бъде устойчива", добави той.



