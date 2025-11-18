Учителите са в протестна готовност, тъй като Министерството на финансите не е одобрило три от четирите транша по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“. Тя пряко засяга бюджетите на всички образователни институции. Спирането ѝ създава реален риск от протести и поставя под въпрос нормалното приключване на първия учебен срок. Това съобщиха в открито писмо от Синдикат „Образование“ до министъра на финансите Теменужка Петкова.

Според профсъюза в системата назрява сериозно напрежение, тъй като става дума за една от най-ключовите национални програми, тъй като пряко засяга бюджетите на всички образователни институции.

Тази програма е предназначена да покрива нерегулярни, но значителни разходи за образователните институции, свързани с изплащането на дължими обезщетения. Именно затова тези разходи са целево финансирани от държавата – там, където възниква необходимост. Бюджетът на програмата за 2025 г. е 127 000 000 лв. До момента е предоставен само първият транш в размер на 18 961 901 лв., пишат от синдиката.

След завършване на работата по втори и трети транш, в Министерството на финансите са изпратени за съгласуване проектите. Дължимите суми са: 50 305 018 лв. – втори транш и 48 062 808 лв. – трети транш. Те са предназначени за изплащане на обезщетения на над 2 000 педагогически специалисти и над 800 непедагогически служители.

Според синдиката въпросните постановления не са одобрени. Средствата са планирани в Закона за държавния бюджет за 2025 г., но учителската общност все още няма яснота за причините за забавянето. Част от директорите вече са изплатили обезщетенията от собствените си бюджети, разчитайки на своевременно компенсиране, което обаче не се случва. Това ги поставя в невъзможност да гарантират изплащането на текущите възнаграждения до края на годината. В други институции, поради липса на средства, обезщетенията не са изплатени от месеци, което е пряко нарушение на закона и вече води до заведени съдебни дела, пишат още от синдиката.

Профсъюзът е насърчил работниците и служителите да търсят дължимото по съдебен път. Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров призова за среща с финансовия министър.

