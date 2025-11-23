Във Варна Общинската избирателна комисия провежда извънредно заседание, на което трябва да стане ясно дали мандатът на кмета на града Благомир Коцев ще бъде прекратен предсрочно.

Благомир Коцев: Ако очакват сам да се откажа от поста и да напусна, това няма да стане

Заседанието в неделя обаче предизвика протест пред сградата, в която се помещава ОИК. Близки и симпатизанти на Коцев започнаха да се събират пред Двореца на културата и спорта в морската ни столица. Те се възмущават от това, че ОИК ще заседава няколко дни преди разглеждането на мярката за неотклонение на варненския кмет. Това се очаква да се случи в четвъртък, а делото ще ръководи избраната на случаен принцип съдия Светла Даскалова.

Въпреки че в събота от ГЕРБ обявиха, че представителите на тяхната партия в Общинската избирателна комисия ще гласуват против отстраняването на Коцев, протестиращите все още са на мнение, че целта на заседанието е именно премахването му от поста.