Тази неделя „В историите на Мария Йотова” разказваме за един французин, който е посветил живота си на изследване на миналото на квартал „Редута”. Симон Белтран ни води на пътешествие през скритите места, подземните убежища и военните тайни на някогашното място за военна отбрана на София.

„Когато дойдох в София, отидох в Националния музей на военната история и видях карта, която показва всяко място, където има бункер. Живея до парка в „Гео Милев” и открих това уникално място, което вероятно е направено по време на Втората световна война. Било е стратегическо, има гара, летище, военна академия”, обясни Белтран.

Доброволци му помагат в чистенето на подземното убежище.

„Тук сме, защото това е продължение на усилията, които полагаме от години за вдъхване на нов живот на подземните пространства на София”, твърди Адриана Диканчева.

„Привърженик съм на идеята да се провеждат събития на нестандартни места. Както се случи в „Топлоцентралата” в Южния парк. Там реставрираха и се случват всякакви културни събития”, обясни Роже Кафлиев.

По думите на кмета на район „Слатина” Георги Илиев мястото е известно, откакто той е бил дете.

„Ничие място е и затова взехме решение да направим архитектурно заснемане на цялото пространство, за да си издадем акт за общинска собственост. Като деца се криехме, изследвахме го. По-добре е да има стопанин, за да носи отговорност. Не е толкова опасно, колкото изглежда. Нямаме инциденти, но крие рискове, защото подземното ниво беше наводнено наскоро”, обясни Илиев.

