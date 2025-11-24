След серията протести през миналата седмица, организирани от единия ключов синдикат у нас – КТ „Подкрепа”, днес и от КНСБ ще изразят недоволството си от разчетите в държавния бюджет.

В 12.00 ч те ще се съберат пред служебния вход на Народното събрание, като протестът им е под надслов „НЕ на разединението на работещите! ДА на по-високите доходи!“.

Синдикалистите настояват за близо 62 млн. евро допълнително в Бюджет 2026 за секторите „Държавно управление”, и „Транспорт”, които в момента са недофинансирани. С подобна сума институции като Приходната агенция, Осигурителния институт, Агенцията за социално подпомагане, както и тази по заетостта, а също и БДЖ и „Български пощи” – биха могли да вдигнат заплатите с 10%.

Редактор: Габриела Павлова