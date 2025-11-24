Полицаи от 1 РУ-СДВР задържаха двама мъже, нападнали и ограбили 28-годишен сириец. Сигналът за престъплението е бил подаден от потърпевшия около 18:30 часа на 21 ноември.

По думите му, след като си поръчал такси от село Лозен до кв. „Лозенец“, автомобилът преминал през кв. „Христо Ботев“, където шофьорът качил като пътник свой познат. Той заплашил 28-годишния мъж, опрял нож в гърлото му и му взел около 2000 лева, а след това заедно с водача го пребил извън таксито.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия като извършители са установени и задържани 20-годишен мъж и 15-годишно момче. При претърсване в жилището на младежа са открити и иззети нож, мобилни телефони и малка сума пари.

По случая е образувано досъдебно производство. Събраните материали са докладвани в Софийска районна прокуратура.

Шофьорът на таксито е привлечен като обвиняем и му е наложена мярка „задържане под стража“ за 72 часа, а на 15-годишния е определена мярка „задържане под стража“ за срок до 48 часа.

Работата по случая продължава.

Редактор: Ивайла Митева