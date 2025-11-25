Апелативен съд – Пловдив потвърди определението на Окръжен съд – Стара Загора от 24 октомври, с което делото срещу двамата полицаи от РУ Казанлък, обвинени за смъртта на арестант, е върнато на прокурора за отстраняване на съществени нарушения на процесуалните правила.

​Пловдивският апелативен съд установи, че в хода на досъдебното производство е допуснато . съществено нарушение на правата на подсъдимите, което не е констатирано от първостепенния съд.

Старт на делото срещу полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък

И двамата първоначално са били разпитани като свидетели, а на разпитите им са присъствали двама упълномощени от тях адвокати. След привличането им като обвиняеми са избрали като своя защитна теза всеки да твърди, че ударите е нанасял само другият обвиняем. Това противоречие в обясненията води до извод, че интересите им са противоречиви.

От това следва, че по силата на закона адвокатите, които са консултирали и двамата и са им давали съвети, не могат да участват като защитници на който и да е от обвиняемите. И двамата адвокати, присъствали при разпитите им като свидетели, са участвали като защитници на един от тях в хода на цялото досъдебно производство и в разпоредителното заседание пред окръжния съд.

Прокуратурата предаде на съд полицаите, обвинени, че пребили до смърт арестант в Казанлък

Тъй като защитниците не са се отвели сами, което са били длъжни да сторят, Апелативният съд указа на прокурора да ги отведе и извършените с тяхно участие действия да бъдат прeповторени.

Наред с горното намери за правилно решението на окръжния съд да върне делото на прокурора и поради пороци на обвинителния акт и не уважи депозирания по делото протест.

