Днес беше първото съдебно заседание срещу двамата полицаи, обвинени за убийството на задържан от тях мъж в Казанлък. В крайна сметка съдът прекрати съдебното дело и го върна за доразследване на прокуратурата. Причината - допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.



Случаят е от февруари тази година в Казанлък. 26-годишния Борис Тодоров и 36-годишния Димитър Иванов са обвинени, че при проверка на сигнал по „особено мъчителен начин и с особена жестокост” са причинили смъртта на 47-годишния Даниел Кискинов.

Двамата полицейски служители са се отзовали на сигнал за кражба, влизат в дома на Кискинов , след възникнало напрежение започват да му нанасят удари, дори когато е бил с белезници. Мъжът умира заради несъвместими с живота травми. Братът на жертвата разказа, че той не е бил агресивен, а прокуратурата настояваше за най-тежките наказания.

„Обвиненията са възможно най-тежките по нашия Наказателен кодекс - за умишлено убийство от длъжностно лице, в случая полицейски орган, при изпълнение на служебните му задължения. И за това, че убийството е извършено по особено жесток начин и особено мъчително за жертвата”, обясни прокурор Митко Игнатов.



„Не никога не е бил агресивен, брат ми винаги е бил добронамерен, към който и да било, въпреки че психическото му състояние не беше много добро последните години”, заяви Васил Бошнаков, брат на убития Даниел.

Полицаите остават в ареста. Защитата им запази мълчание.

Трагедията предизвика много протести в Казанлък и беше определена от МВР като "уронваща престижа на институцията". По случая са събрани много доказателство от експертизи и видеокамери. Прокуратурата повдигна обвинение за убийство при изпълнение на служба, според което полицаите могат да получат наказание от 15 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без право на помилване.

София и Божидар познавали Даниел, който бил един от учениците на световноизвестния физик Теодосий Теодосиев - Тео.

„Даниел беше убит брутално в собствения си дом от полицаи, отзовали се за проверка. Умря от ръцете на хората, които трябва да го пазят, възмутени сме. Процесът е изпитание за правосъдната ни система. Не знаем дали е починал в дома си, или в Спешна помощ, дали информацията, която ни се предоставя, е истина. Това трябва да се установи. Полицаите са се чувствали безнаказани, дано да има прозрачен процес. Искаме максимални наказания", казва София. Божидар пък очаква, че ще има справедливост, макар приятелят му да няма как да се върне. „Дори най-изявеният престъпник не заслужава подобна съдба. Правораздавателната система отрежда какво е справедливо", допълва той.

