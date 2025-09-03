Окръжната прокуратура в Стара Загора предаде на съд двамата полицаи, обвинени за убийството на 47-годишния Даниел Кискинов в Казанлък, съобщиха от държавното обвинение.

Спрямо 26-годишния Борис Тодоров и 36-годишния Димитър Иванов е внесен обвинителен акт за това, че на 26 февруари, в съучастие като съизвършители, умишлено са умъртвили мъжа. Убийството е извършено от полицейски орган при изпълнение на службата и по особено мъчителен и жесток начин.

На 26 февруари е бил подаден сигнал на тел. 112 за извършена кражба на велосипед в Казанлък. На място пристигнали полицейски служители, сред които Борис Тодоров и Димитър Иванов, посочват от обвинението. Те установили, че велосипедът се намира в коридора на къщата на Даниел Кискинов. Пред полицаите той отрекъл да го е вземал, бил неспокоен, но не проявил агресия към тях, нито съпротива.

Въпреки това ескалирало напрежение, при което двамата започнали да удрят с юмруци и ритници Даниел Кискинов. Те продължили да го бият и след като му поставили белезници. В резултат на побоя мъжът получил тежка гръдна и коремна травма, множество счупвания на ребра, увреждане на вътрешни органи и кръвоизлив, вследствие на което починал в болницата, припомня БТА.

Двамата обвиняеми са с взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Делото е внесено за разглеждане в Окръжния съд в Стара Загора.

Предвиденото в закона наказание за повдигнатото спрямо двамата полицаи обвинение е „лишаване от свобода“ от 15 до 20 години, „доживотен затвор“ или „доживотен затвор без замяна“.

Случаят предизвика поредица от протести в Казанлък с искане за справедлив процес и срещу полицейския произвол.

Редактор: Петър Иванов