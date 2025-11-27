Проливен дъжд причини локални наводнения в района на Сандански и Петрич. Двете общини обявиха бедствено положение.

„Кодът за времето в района вече е променен на червен. Най-критична е ситуацията в община Сандански и община Петрич. В община Петрич вече е обявено бедствено положение от преди около 20 минути”. Това обясни в Обедния информационен блок по NOVA News областният управител на Благоевград Георги Динев.

Бедствено положение е обявено и в община Сандански със заповед на кмета Атанас Стоянов, потвърдиха и от пресцентъра на Общината.

По думите на областния управител има множество наводнени пътища в Благоевградско – пътят, който води към Мелник, в района между между Склаве и Спатово, в община Сандански. Както и пътят, който води от град Петрич към Кулата – в района на Ръждак и Митино. "Там се е скъсала дига на частен водоем, което е предизвикало наводняване на пътното платно. Има екипи от община Петрич и екипи на Пожарна безопасност, които отводняват района. Навсякъде има и екипи на Пътна полиция, които предупреждават водачите да се движат с повишено внимание през тези участъци", обясни Динев.

На сигнали за наводнени мазета и приземни етажи, както и за затруднено придвижване на автомобилите, вече реагират службите в Сандански. Тежка е обстановката в санданските села Ново Делчево, Джигурово и Лешница.

Край Ново Делчево има закъсали коли заради образувала се огромна локва на един от изходите на населеното място. Екипи на полицията подчертаха, че шофьорите "преминават на собствен риск и трябва да потърсят друг маршрут". Подобна е ситуацията и на другите изходи на селото, които са блокирани от придошлата вода.

Реките в района са с повишени нива, но те са далеч от критичните си стойности. "Следим ситуацията с водоемите. Създаден беше кризисен щаб, който ще работи 24/7 през следващите дни. По информацията, с която разполагаме, валежите към момента са около 30 литра на квадратен метър за последното денонощие. Лошото е, че в района на Сандански и Петрич те вече наближават 40 литра само за последните 3 часа, което предизвиква и тези наводнения в двата региона", подчерта областният управител на Благоевград.

