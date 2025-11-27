„Откриваме 5 нови центъра за настаняване на възрастни с капацитет над 100 човека за 260 000 лева. За седем правителства преди това са открити 3 с капацитет 50 души“. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Новите центрове са в отговор на усилията за трайно решаване на проблема с незаконните обекти, станали известни като т.нар. „стаи на ужасите“. В село Ракитница, община Брегово, се открива нов център, в който ще бъдат настанени 16 възрастни хора.

„Откриваме и ново място за настаняване само на километри от къщата на ужасите в село Ягода – там, където започна нашата битка“, коментира Гуцанов. В село Плешивец, община Ружинци, ще бъде разкрита социалната услуга „Резидентна грижа“ за 15 пълнолетни лица с деменция, а в село Кривица, община Самуил – Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция с капацитет 15 потребители.

Още един обект е почти готов – в село Аспарухово, община Дългопол. Там също вече е създадена специализирана среда, в която е възможно да бъде разкрита социалната услуга „Резидентна грижа“ за 40 възрастни хора в надтрудоспособна възраст.

Социалният министър припомни, че през лятото е изпратил писмо до Националното сдружение на общините с искане кметовете да дадат предложения за сгради с отпаднала необходимост, които могат с минимални средства да бъдат превърнати в места за настаняване на възрастни хора. След внимателен преглед на всички 238 предложения се стига до разкриването днес на тези пет услуги. През следващата година ще се работи за откриването на още няколко дома в предложените сгради.

Гуцанов съобщи, че до момента е спряна дейността на 15 нелегални обекта, отнети са 18 лиценза.

Редактор: Цветина Петкова