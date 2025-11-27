Лекари от Интензивното отделение на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ и от Клиниката по детска онкохематология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ спасиха живота на 2-месечно бебе, което имало 1 000 000 левкоцита в кръвта, съобщават от пресцентъра на ИСУЛ.

Случаят започнал в средата на ноември, когато родителите на детето, което от около десет дни било загубило апетит и ставало все по-отпаднало, потърсили консултация с дежурния педиатър в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“. Той ги насочил към клиничната лаборатория за кръвни изследвания. При вида на резултатите лекарите поискали консултация с колегите си от Клиниката по детска онкохематология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. На разположение в този ден бил д-р Константин Бъчваров.

„Дори за човек без медицински познания 1 000 000 левкоцита, при норма между 4 000 и 14 000, е тревожно. За детски онкохематолог това е сигнал за много спешно състояние. Аз съм лекар с над 30-годишен стаж, но за първи път видях такава ситуация“, разказа доц. Боряна Аврамова, началник на Клиниката по детска онкохематология на ИСУЛ. Тя препоръчала незабавно обменно кръвопреливане – процедура, при която кръвта на бебето се заменя с тази на здрав донор – за да се предотвратят животозастрашаващи усложнения за мозъка и белия дроб.

Манипулацията е изключително рискова, тъй като детето е само на 2 месеца и тежало 4 килограма, но се оказва единствената възможна и спешна мярка. Младите лекари от педиатричната болница нямали опит с такова обменно кръвопреливане и се колебаели да поемат отговорността.

„В този момент ми се обади директорът на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ - д-р Благомир Здравков, с думите: "Ако обясниш какво трябва да направя, отивам и го правя". Бях впечатлена от готовността му да реагира веднага в неделя през нощта, макар да не е бил на работа“, допълни доц. Аврамова.

Д-р Здравков, с помощта на дежурния екип на Интензивното отделение и д-р Бъчваров, извършили интервенцията с дистанционни напътствия от доц. Аврамова. Процедурата преминала успешно. След още две обменни кръвопреливания броят на левкоцитите бил намален до 300 000. Специалистите от ИСУЛ извършили на място и костно-мозъчна пункция за потвърждаване на диагнозата. Назначена била допълнителна терапия, която дала положителен ефект. Бебето било прехвърлено в Клиниката по детска онкохематология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, където лечението продължило, а кръвните показатели паднали на 60 000 левкоцита.

Въпреки намалението на левкоцитите, състоянието на детето оставало рисково, защото високият им брой потиска нормалното кръвотворене, което води до нисък брой тромбоцити. „С общи усилия успяхме да стабилизираме детето. Искам да отбележа ролята на д-р Здравков и неговата готовност да се включи в процедурата“, посочи доц. Аврамова.

Началникът на Клиниката по детска онкохематология подчерта, че левкемията при толкова малки пациенти е рядка и случаят демонстрира нуждата от специализирана детска болница, където педиатри от различни специалности работят заедно. „Случаят показва и че българските детски специалисти, въпреки критиките, продължават да работят на своя пост и да предоставят необходимата грижа“, отбелязаха от ИСУЛ.

