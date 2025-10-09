За пръв път в света лекари трансплантираха на човек черен дроб от прасе, съобщи Прес асосиейшън медия/ДПА. Пациентът - 71-годишен мъж - е живял почти половин година след операцията. Черният му дроб е бил необратимо увреден заради инфекция с хепатит B и рак на черния дроб.

Заради това той не е бил подходящ за трансплантация на човешки черен дроб. Това е първият случай, при който черен дроб от генетично модифицирано прасе е присаден на човек за терапевтични цели.

Преди това са съобщени два други случая на подобна трансплантация при пациенти в мозъчна смърт, извършени като подготовка за настоящата операция.

В материал, публикуван в Journal of Hepatology, учените съобщават, че са установили, че генетично модифицираният черен дроб от прасе „може да поддържа ключови метаболитни и синтетични функции при хората“. Гените са били променени, за да се подобри съвместимостта на органа.

През първия месец присадката е функционирала ефективно, но на 38-ия ден тя е била отстранена заради усложнения, свързани с трансплантацията – състояние, известно като тромботична микроангиопатия, свързана с ксенотрансплантация (xTMA). Пациентът е починал 171 дни след операцията.

„Този случай доказва, че генетично променен свински черен дроб може да функционира в човешкото тяло за дълъг период“, казва водещият изследовател д-р Бейчън Сун от Медицинския университет в китайската провинция Анхуей.

„Това е ключова крачка напред – и обещание, и напомняне за оставащите препятствия, особено що се отнася до коагулацията и имунните усложнения, които трябва да бъдат преодолени“, добавя той.

Ксенотрансплантация се нарича процедурата, при която човек получава органи, тъкани или клетки от животно. Прасетата се считат за най-обещаващите животински донори, благодарение на развитието на генно-модифициращите технологии, подходящия им размер и сходството с човешките органи. Преодоляването на отхвърлянето на органите от човешката имунна система е сложна задача, която стои пред учените повече от четири десетилетия. Новите генно-модифициращи технологии и методите за потискане на имунната система обаче показват обещаващи резултати при няколко скорошни експеримента.

Първият човек в света, на когото е трансплантирано сърце от генетично модифицирано прасе, е Дейвид Бенет. Операцията е извършена през 2022 г., но 57-годишният мъж умира два месеца по-късно. Интервенцията е направена в Медицинския център на Университета на Мериленд.

Първият пациент, на когото е трансплантиран генетично модифициран бъбрек – 62-годишният Ричард Слейман – умира близо два месеца след процедурата. Операцията е извършена миналата година в Масачузетската централна болница.

Редактор: Мария Барабашка