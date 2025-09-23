Трима души получиха шанс за нов живот след даряването на органите на 41-годишен мъж в Пловдив. Въпреки благородния жест обаче, ситуацията с трансплантациите в България остава критична. Към 9 септември общо 869 души чакат за трансплантация у нас, алармира Пенка Георгиева, председател на пациентски организации „Заедно с теб“ в ефира на NOVA NEWS. По думите ѝ България е на последно място в Европа по брой донорски ситуации.

След донорска ситуация, реализирана от екип на УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, в столичната Александровска болница са трансплантирани бъбреци на двама мъже – на 22 и 57 години. Черен дроб е изпратен в Румъния, където е трансплантиран на 58-годишен мъж, поради липса на подходящ реципиент у нас.

Нова донорска ситуация у нас даде шанс за живот на три жени

Данните на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ показват, че най-много са нуждаещите се от бъбречна трансплантация, следвани от тези на черен дроб и сърце.

„За съжаление, трансплантациите в България загиват, така както загиват и пациентите“, заяви Пенка Георгиева. Тя изрази респект към близките на донора, но подчерта, че страната ни е на дъното на европейската класация. „Направих си труда да видя от сайта на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“. Имаме само 7 трансплантации (донорски ситуации) за тази година. Това означава по една на милион население“, обясни Георгиева. За сравнение, тя посочи данни за 2020 г., когато в Австрия е имало 74 донорски ситуации на милион население, а в Белгия и Чехия – по 71.

Според нея Министерството на здравеопазването "нехае" за тази група пациенти. Тя отправи критики към Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, като заяви, че институцията „предизвиква единствено и само скандали“ и не предприема нужните действия, въпреки отпуснатите средства по националната програма за донорство. Георгиева описа среща с ръководството на агенцията, на която предложенията на пациентските организации са били посрещнати с песимизъм и отговори, че „това не може да стане“.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка