Българският китарист Стивън Николов подготвя специален интерактивен концерт, посветен на един от най-влиятелните блус и рок китаристи на нашето време – Джо Бонамаса. Събитието ще се състои на 28 ноември в заведение близо до столичния булевард „Витоша“, като вратите ще бъдат отворени за публика от 19:30 ч., а началото е планирано за 20:30 ч.

Трибютът е вдъхновен от силното влияние, което творчеството на Бонамаса оказало върху Николов през годините. Изпълнителят сподели, че стилът на легендарния китарист го впечатлил още при първото му слушане. „Свиренето му беше абсолютно перфектно“, каза музикантът.

Подборът на песните е направен както сред оригинални композиции, така и сред кавъри, характерни за стила на американския китарист. Според Николов именно интерпретациите на големи блус и рок имена са значима част от изразяването на музиканта, а това е повлияло за избора за концерта.

Специално за трибюта към музиката ще бъде добавен и видеовизуален елемент – идея, вдъхновена от големи световни сцени, където визуалната атмосфера подсилва емоционалното въздействие на изпълненията. „Искам допирът между видео и звук да носи общо усещане“, обяснява Николов.

Младият музикант определя китарата като основен канал за изразяване. Според него именно чрез инструмента може да предаде най-силно емоциите си и да общува с публиката.

Редактор: Ралица Атанасова