В България хиляди деца растат в условия, които рядко им дават достъп до най-естественото чудо на детството – книгите. Тази година, благодарение на кампанията „Едно дете чака магия. Стани магьосник – подари му книга!“, над 6500 деца, много от тях в крайна бедност, в приемни семейства или след преживяно насилие, за първи път получават шанс сами да получат книга.

„Знаем, че едно дете, за да стане читател, първо трябва да има достъп до книги, и второ – да има подкрепящи възрастни, които да го научат да ги обича“, смята инициаторът на кампанията Цвета Бресничка, гост в предаването „Социална мрежа”.

Според нея четенето не е вродено умение, а придобито, и едно от най-важните, които съпътстват човека цял живот. Бресничка подчерта, че книгите учат детето да се концентрира, да вниква в съдържанието, да разбира себе си и хората около него. Освен това, хората, които четат, по-лесно се ориентират в света и живеят по-пълноценно в обществото.

Кампанията „Едно дете чака магия“ се отличава със своя личен характер, става ясно от разговора. За разлика от други инициативи, които подаряват големи количества книги на институции, тук всяко дете посочва конкретно заглавие, което желае. Дарителят или „магъосникът“, както ги наричат организаторите, избира едно желание и лично изпраща книгата. „В това има някаква истинска магия—книга, която детето е поискало, и човек, който изпълнява именно неговото желание“, каза още Бресничка.

Тази година желаещите да дарят книги са повече от всякога. Само за три дни и половина всички 6500 детски желания са били изпълнени. „Това е помитаща вълна от доброта. Доказателство, че добрите хора са много“, смята авторката.

Кампанията продължава и на Зимния панаир на книгата, където ще се изпълняват новите детски желания. Междувременно Бресничка продължава да създава нови истории за най-малките. Сред последните ѝ заглавия са „Чудовището“ и „Среща с Ропотам“, написани за начална училищна възраст и вдъхновени от теми, които вълнуват всяко дете.

Още от разговора вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова