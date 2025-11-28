Спасени от контрабанден трафик екзотични животни бяха официално предоставени от Агенция „Митници“ на терариума в село Минерални бани, област Хасково. Част от тях вече са настанени за постоянно, а други предстои да бъдат разселени към терариуми в страната, където ще допринесат за обновяване на колекциите.

Случаят е от края на октомври миналата година, когато на ГКПП „Капитан Андреево“ митническите служители спират товарен автомобил, превозващ стоки от Западна Европа за Турция. При проверка в шофьорската кабина, под леглото, служителите откриват скрита стиропорова кутия със 100 леопардови гекона. В друга картонена кутия са намерени 243 тарантули, поставени в епруветки.

Водачът – турски гражданин, не е декларирал пренасянето на животните и не е представил документи за произход или разрешителни. Срещу него е съставен акт за контрабанда и е образувано административно-наказателно производство, завършило с наложена глоба.

Незабавно след откриването на контрабандата животните са транспортирани за временно съхранение в терариума в Минерални бани, където специалисти им осигуряват подходящи условия, храна и грижи.

Година по-късно по-голямата част от паяците и геконите са оцелели и се развиват добре. От терариума съобщават, че предоставянето им от държавата ще позволи животните да бъдат разселени и към други лицензирани терариуми у нас, което ще помогне за обогатяването и разнообразяването на техните колекции.

