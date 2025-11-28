-
Спор за училищните дворове: Трябва ли да се ограничи свободният достъп
-
Черен петък е: За какво да внимаваме при пазаруването онлайн и в магазините
-
Нов сигнал за полицай, за който се твърди, че е провокирал демонстрантите
-
Никола Цолов с впечатляващ дебют: Седмо място във Формула 2
-
Желязков провери на място щетите от поройните дъждове в Симитли
-
Социални работници в Бургас излязоха на протест
Емблематичните "Дийп Зоун Проджект" тестват уменията си и зад волана
В рубриката "Предизвиквам те" Деси Жаблянова ни среща с членовете на групата "Дийп Зоун Проджект" - Диан Савов (DJ Dian Solo), Ева-Мария Петрова и Дани Димитров. На картинг писта те разказаха за новите си проекти и за динамичното си лято, изпълнено с участия, преди да премерят сили в състезание помежду си.
"Подготвили сме един страхотен чисто нов проект, който ще пуснем на 4-ти декември. Това е новата ни песен и видео, която се казва "Вярвай ми". Просто трябва да се чуе и да се види това парче. Ще видите Ева в една нова, нова светлина", коментира Диан Савов.
„Предизвиквам те”: Къци Вапцаров - от "Колелото на късмета" до кръговрата на живота
Дани Димитров допълни, че промените в последния момент са характерни за творческия процес на групата:
Запитани какво ги държи заедно през годините, членовете на групата бяха единодушни, че са "стикован отбор". Диан Савов обясни:
"Любовта към това, което правим. Егото сме си го принизили максимално най-надолу и най-нагоре на пиедестала е работата на групата".
След разговора тримата се състезаваха на картинг пистата. Въпреки очакванията, победител стана DJ Dian Solo.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни