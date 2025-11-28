В рубриката "Предизвиквам те" Деси Жаблянова ни среща с членовете на групата "Дийп Зоун Проджект" - Диан Савов (DJ Dian Solo), Ева-Мария Петрова и Дани Димитров. На картинг писта те разказаха за новите си проекти и за динамичното си лято, изпълнено с участия, преди да премерят сили в състезание помежду си.

"Подготвили сме един страхотен чисто нов проект, който ще пуснем на 4-ти декември. Това е новата ни песен и видео, която се казва "Вярвай ми". Просто трябва да се чуе и да се види това парче. Ще видите Ева в една нова, нова светлина", коментира Диан Савов.

Дани Димитров допълни, че промените в последния момент са характерни за творческия процес на групата:

Запитани какво ги държи заедно през годините, членовете на групата бяха единодушни, че са "стикован отбор". Диан Савов обясни:

"Любовта към това, което правим. Егото сме си го принизили максимално най-надолу и най-нагоре на пиедестала е работата на групата".

След разговора тримата се състезаваха на картинг пистата. Въпреки очакванията, победител стана DJ Dian Solo.

Повече гледайте във видеото.