В свят, в който социалните мрежи диктуват кой как трябва да изглежда, стандартите за красота стават все по-нетрадиционни. В глобален мащаб модата диктува да бъдем естествени. Затова милиони хора се подлагат на естетически процедури, за да имат криви зъби, снежнобяло лице и да бъдат себе си, което оказва се, струва много.

Японците са го казали – „уаби-саби” - красотата на натуралното и несъвършеното. Перфектното вече не е на мода.



„За мен красивият човек е този, който се чувства добре в кожата си, добър е и има хубава ценностна система”, казва Ирена Иванова. Тя е модел на пиърсинги – или както тя го нарича: част от субкултура. Външността ѝ не е просто стил, а бунт.

„Първият ми пиърсинг беше като бях на 14 г. Исках да се чувствам различна. В момента съм на 28 и може би по лицето имам 10 обици, по ушите не знам - не съм броила. Моите баби много ме обичат и не ме притесняват, не ме разпитват. Може би защото съм много грижовна, възпитана, те знаят колко много ги обичам”, казва Ирена.



Всички тенденции не идват нито от Холивуд, нито от Милано или Париж, казва Жени Калканджиева.



„Казват - слънцето изгрява от изток, тенденциите също изгряват от изток. Абсолютно всички модни тенденции, каквото и да било, идват от Азия. Всички знаем, че азиатците правят модните трендове - може би защото са много, може би защото имат малко по-различно мислене”, казва Жени Калканджиева.

Според нея всяка нова тенденция остава само в социалните мрежи. „Една нова вълна, в която пак младите хора по някакъв начин да изпъкнат - да бъдат интересни, да бъдат известни, да привличат вниманието в социалните мрежи”, казва Калканджиева.



Да започнем с големия фаворит: уайеба - манията по кривите зъби. „Нищо ново под слънцето, това е нещо временно, то ще отшуми. Аз говоря с хората и ги съветвам да не се втурват в нещо, което ще премине, а при тях ще има крайни последици”, обяснява Жени Калканджиева.

Когао - манията възрастните лица да изглеждат като деца: големи очи, мек контур, почти като рисунка. „Ами за мен това е малко несъразмерно и дори плашещо. Тук и докторите трябва да се включат, защото това тръгва от психиката на младите хора”, обяснява Калканджиева.



И ако едни гонят снежнобяло лице, други стигат до крайности с тъмни, почти бронзирани тенове. „Солариуми, лятото на слънцето, потъмняваха много. За мен това също е изключително вредно за кожата, тя има нужда от постоянна хидратация. Красотата никога не е била симетрия, особено в нашия бранш - моделите се търсят да имат своя чар и характер, не да бъдат перфектни”, каза Жени Калканджиева.



А за Ирена красотата никога не е била тенденция. „Според мен това е начин на хората да се чувстват по-близки, когато имат общи вярвания, общи виждания за нещата”, казва Ирена.

„Нека всички малко да се успокоят. Вярвам, че красотата ще спаси света”, казва Жени Калканджиева.



„В крайна сметка моят стил е доста агресивен за белия светъл ден и е нормално човек да тръгне да се защитава, но няма от какво”, казва Ирена.