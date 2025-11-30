БТА
Това съобщиха от „Гранична полиция“
На границата с Турция на Граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево" и „Лесово“ трафикът е интензивен на вход и на изход за леки автомобили и на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.
На границата с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични пунктове.
Норамлон се осъществява движението и на граничните преходи с Гърция и Румъния, допълват от „Гранична полиция“.Редактор: Иван Петров
Източник: БТА, Маргарита Колева
