На границата с Турция на Граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево" и „Лесово“ трафикът е интензивен на вход и на изход за леки автомобили и на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

На границата с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични пунктове.

Норамлон се осъществява движението и на граничните преходи с Гърция и Румъния, допълват от „Гранична полиция“.

Редактор: Иван Петров