Това съобщиха от „Гранична полиция“

На границата с Турция на Граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево" и „Лесово“  трафикът е интензивен на вход и на изход за леки автомобили и на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. 

На границата с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични пунктове. 

Норамлон се осъществява движението и на граничните преходи с Гърция и Румъния, допълват от „Гранична полиция“.

Редактор: Иван Петров
Източник: БТА, Маргарита Колева

