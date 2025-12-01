От днес до 3 декември временно ще се променя организацията на движение в участък от магистрала „Струма“ в област Кюстендил. Ще се извършва геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката.

От 8 до 17 часа трафикът в посока София, между 37-ми и 56-ти километър, ще се осъществява в активната лента, като поетапно ще се ограничава движението по изпреварващата и аварийната ленти.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но посочват, че дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение.

