Атаката срещу мен точно днес е режисирана, за да се отнеме вниманието от подсъдимия за корупция кмет на Варна, посрещнат като месия без нито един неудобен въпрос. Това написа бившият кмет на Варна Иван Портних в пост в профила си във Facebook по повод повдигнатото му в понеделник обвинение от Европейската прокуратура за измама, свързана с реконструкцията на рибарско пристанище, което не е съществувало.

"Щом получа материалите, а това ще бъде едва след разпоредителното заседание, ще ги представя веднага на пресконференция, за да види цялата общественост, че в тях няма абсолютно нищо нередно", посочва Портних.

Скали и пясък вместо пристанище: Европрокуратурата обвини Иван Портних и бившия областен управител на Варна

И допълва: "Има десетки решения на Общинския съвет за проекта за пристанището, които сме изпълнявали, а за самото пристанище има документи от десетилетия назад. Всичко ще бъде показано на обществеността. Европейската прокуратура е сезирана от сигнал на активисти от ПП-ДБ, един от които - Йоан Каратерзиян, чиято съпруга уволних заради корупция - дори е вещо лице по случая, което е пълен абсурд и нонсенс. Въпреки явния конфликт на интереси - да бъде едновременно сигналоподател и вещо лице, и въпреки моите протести, той не беше отстранен от Теодора Георгиева. Вероятно защото не са могли да намерят друг, който да твърди подобни лъжи".

По думите му днешната публикация на ЕП категорично е под диктовката на ПП-ДБ, чиито протежета изпълняват поръчки. Портних припомня и случая със "скандалната европрокурорка Теодора Георгиева". "Та, Теди Еврото действаше под диктовката на приятелите си от ПП-ДБ. Тя беше отстранена от Кьовеши, но нейните сътрудници са все още там. И да припомня скалъпената история с "Карантината" в ЕП се притопля не за първи път и винаги в услуга на Коцев и ПП-ДБ. Веднъж преди местните избори през 2023-та, когато той стана кмет. Втори път точно преди парламентарните избори през 2024. И днес, когато подсъдим за корупция се върна в кабинета си", подчертава бившият кмет на морската ни столица.

Разследване на Европрокуратурата: Ферма за миди в Черно море е само пясък по дъното?

"Нека бъде ясно - в случая "Карантината" корупция няма и обвинението не е за злоупотреба със средства. Ние бяхме многократно проверени от всички институции, включително и ОЛАФ. Нарушения по проекта не бяха установени. Нямаме дори финансови корекции по този проект. Скалъпеното обвинение се основава на твърдението, че там никога не е съществувало пристанище, което е напълно невярно. Има документи за това още отпреди десетилетия. Всички те са приложени, но, тъй като никой не носи отговорност, някой просто се е направил, че не ги вижда. Веднага след разпоредителното заседание, когато получа достъп до тях, ще ги представя публично, за да стане ясно каква пошла постановка се разиграва. Случайно ли е, според вас, че точно днес, по команда, всички функционери на ПП-ДБ бяха активирани да притоплят същата история едновременно", твърди Портних.

Точно в първия работен ден на подсъдимия за корупция кмет и точно преди протеста против бюджета. Не, уважаеми, аз не съм обвинен в корупция. Вашият месия Коцев обаче е подсъдим за корупция. И колкото и да се опитвате да притопляте скандали, за да прикриете безобразията на своите, няма да ви се получи", допълва в поста в социалната мрежа той.

Редактор: Станимира Шикова