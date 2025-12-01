Председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев обвини МВР в лоша организация и поиска оставката на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, след като по време на протестното шествие тази вечер се стигна до ескалация пред централата на "ДПС- Ново начало".

Ескалация пред централата на "ДПС-Ново начало" (ОБНОВЯВА СЕ)

По думите на Василев протестът е приключил мирно, след което демонстрантите тръгнали на шествие към централата на „ДПС – Ново начало“. Според него напрежението е възникнало именно при преминаването покрай сградата на „ДПС – Ново начало", където полицията е използвала сълзотворен газ.

Василев заяви, че маршрутът на шествието е бил променен, защото булевард „Васил Левски“ в участъка от Софийския университет до НДК е бил напълно без осветление. Той уточни, че това е част от маршрута на протеста и по улиците е имало агитки, които са провокирали напрежение.

„Оставката на Даниел Митов трябва да бъде депозирана още тази вечер, защото той успя от един мирен протест и мирно шествие да допусне агитки, които да удрят полицаи“, заяви Асен Василев.

В своя публикация във Facebook Кирил Петков отправи призив към всички демонстранти да се придържат към мирен протест. "Не се поддавайте на провокации. Показахме, че сме много и че гласът ни е силен. Не трябва да се хвърлят бомбички, да се руши или вандализира градът ни. Нека завършим този мирен протест достойно и обединени", написа той.

„Тук се случва театрална постановка. Тя започна на кръстовището с провокация към полицаите. 25 момчета с черни качулки започнаха да потрошават колите, а полицаите не направиха абсолютно нищо”, заяви пред NOVA Елисавета Белобрадова.

Тя допълни, че са били запалени кофи, а пожарната реагирала бавно.

„Тези момчета изкорубиха целия офис на ГЕРБ, без нито един полицай да направи каквото и да е било. Докато се потрошваше целият офи, всички полицаи седяха така. Отидох няколко пъти да ги помоля, защото това бяха 20 момчета”, заяви Белобрадова

Тя е категорична, че става въпрос за провокатори. „Тези агитки бяха докарани, вкарани, за да отидат и да потрошат офиса на ГЕРБ. За да може на другия ден да имаме сцена, в която ще ни кажат как протестиращите са потрошили офиса. Полицаите не направиха абсолютно нищо и това е много важно да бъде казано”, продължи тя.

„Абсолютно никаква реакция на полицията. Бях абсолютно потресена. Никога не съм виждала такова нещо да се случва”, каза още Белобрадова.

„Агитки имам предвид — групи от млади момчета, облечени в черно, с чорапи на главата, които безчинстват и правят безумни неща. И никой не прави нищо, въпреки че точно за две минути могат да бъдат овладени. Имаше от тях и на протеста, вървяха с протеста, но след това започнаха да се обособяват”, каза още Белобрадова.

Представителят от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ Ивайло Мирчев остро разкритикува действията на Министерството на вътрешните работи по време на протестите в центъра на София тази вечер. Пред NOVA той заяви, че реакцията на полицията е била „напълно неадекватна“ и определи случилото се като целенасочено допусната ескалация.

По думите му в продължение на дълъг участък от маршрута на протеста – от Българската народна банка до ул. „Врабча“ – не е имало нито един полицай. Мирчев подчерта, че в случаи на много по-малки демонстрации обикновено се осигуряват значително повече сили на реда.

„Пред Народното събрание нямаше нито един полицай. Гръмна подстанция, нямаше ток по голяма част от пътя. Всичко това води към една цел – да се опорочи най-големият протест за последните 35 години“, заяви той.

Мирчев твърди, че бил принуден лично да звъни на вътрешния министър Даниел Митов, на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на премиера Росен Желязков, за да поиска намеса на полицията и осигуряване на ред. „На вътрешния министър му поисках оставката. На Борисов казах неща, които не са за пред камера. А премиера попитах как е възможно европейска държава да действа по този начин“, допълни депутатът.

Според него мирните протестиращи са били изложени на риск, включително семейства с деца, заради липсата на адекватни действия на силите за сигурност. „Имаше напълно преднамерена и ясно организирана ескалация. Отговорността е на вътрешния министър“, заяви Мирчев, подчертавайки, че ПП–ДБ категорично иска оставката на министър Митов.

Той потвърди, че сред демонстрантите е имало провокатори, но посочи, че именно полицията е длъжна да ги идентифицира и изолира. По думите му стюардите на формацията са подавали многократни сигнали към органите на реда, но реакция не е последвала.

„Организирахме мирен протест и през цялото време апелирахме към спокойствие. Благодарим на всички българи, които дойдоха с децата си и достойно застанаха срещу мафията“, каза още депутатът.