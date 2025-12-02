36-годишен мъж загина при трудова злополука в Дупница, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.Инцидентът станал в понеделник в локомотивното депо в града.

По първоначални данни, мъжът се качил на покрива на вагон на пети коловоз и бил ударен от волтова дъга от електропреносната мрежа.

Пострадалият е работник във фирма, наета за ремонтни дейности от жп структурата в града, предаде DarikNews. Тялото му е изнесено от местопроизшествието от екип на РСПБЗН – Дупница и транспортирано за аутопсия в кюстендилската болница.

По случая е образувано досъдебно производство, като прокуратурата е уведомена.

Редактор: Дарина Методиева