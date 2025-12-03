На необичайна гледка станаха свидетели шофьори, пътуващи по автомагистрала „Тракия“ в посока София тази сутрин. Камион разсипа товара си – химически тоалетни, преди входа на столицата. Мобилните WC кабинки се стовариха в аварийната лента в района на отбивката за Равно поле.

Няма пострадали хора, нито щети по автомобили. Шофьорът на камионетката веднага отбил и започнал да събира изпадналия товар.

Редактор: Цветина Петкова