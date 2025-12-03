-
Експертът подчерта, че това е типична ситуация, която се повтаря и при предишни протести в страната
Скандал и физически сблъсък разтърсиха кулоарите на парламента, след като съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев поиска среща с Делян Пеевски. Повод за конфронтацията стана твърдението на Пеевски, че Мирчев „му се е навеждал“.
Според политолога проф. Румяна Коларова на Мирчев му се иска да се превърне в „герой на народа“, но това е поредната грозна сцена в българския парламент.
„Представлението е опит за популярност, но не води до никаква реална промяна“, каза тя.
Доц. Любенов: Кабинетът трудно ще устои на нарастващото обществено напрежение
По думите ѝ коалиция „Продължаваме Промяната - Демократична България“ се опитва да лидира протестите, но ясно се вижда, че хората не се водят по политиките на партията. Коларова подчерта, че това е типична ситуация, която се повтаря и при предишни протести в страната, припомняйки събитията от 1997 г. насам.
„Това е най-естествената патология – чрез протест промяна не се прави, защото протестът е против. От 1997 година насам протестите не предизвикват реални промени“, коментира експертът.
Как изглежда политическият терен след протестите
Коларова също отбеляза, че опитите на някои политически фигури да заличат миналото си с нови публични действия само подчертават техните противоречия. Тя обърна внимание, че предсрочните избори в момента са „безизходица“ и не биха решили системните проблеми.
Според нея основният начин за преодоляване на политическа криза е диалогът между представените в парламента партии и изграждането на консенсус около конкретни мерки, а не разчитането на хаотични протести.
Редактор: Ралица Атанасова
