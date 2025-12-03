„Наблюдава се вулкан, политическо земетресение. Не знаем дали ще избухне. Всичко се разбърква”. Това каза социологът Андрей Райчев в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS в коментар на протестите у нас.

По думите му ситуацията е непредсказуема и България е заприличала на Сърбия.

„Това, което видяха организаторите на протеста, изненада и самите тях. Никой не очакваше 50-60 хил. души. Никой не очакваше и демонстрации да има в цялата страна. Това означава, че политическата класа е изостанала от настроенията на хората. Има по-голямо напрежение в „низините”, отколкото очакваха по „върховете”. Отдолу напира лава, която никой не предвиждаше”, коментира Райчев.

Според него голямата изненада е, че голяма част от протестиращите са били младежи. „Дума не може да става за политически съотношения в момента”, коментира социологът. Според него ситуацията прилича на тази, когато Симеон Сакскобургготски идваше в България. „Надигна се и помете всичко”, заяви Райчев.

Равносметката за протеста в София: Мирна демонстрация, последвана от сблъсъци с полицията, палежи, арести и пострадали

Според политолога Георги Проданов няма чак толкова революционна ситуация.

„Протестът беше организиран от интернет маркетинга. Две седмици по-рано личаха трендове - че някой инвестира в инфлуенсъри, в разпространяването на радикални мнения, преекспониране на мненията на Мирчев, на Пеевски – неща, които натрупваха енергия за този протест”, заяви Проданов.

Според него обаче не трябва да се подценява политическият фактор. „Основният катализатор на цялото нещо, който не се е отказал да катализира, беше ДПС и персонално - Делян Пеевски”, каза Проданов. „Днес сутринта Борисов каза, че протестът му е помогнал да свали бюджета - този тип дисидентство е впечатляващ с това, че показва неговия опит да се спаси, да наложи някаква защитна реакция в посока „пазя себе си, пазя партията, теглим бюджета, останалото е друг проблем”, „Накараха ни”, коментира още Проданов.

Сега според него въпросът е кой ще лидира протестът „Не виждам потенциал ПП-ДБ да бъде единственият изразител на интересите на протестиращите. Мисля, че предстои протестът да излезе естествено от рамките си и да се роди лидер”, каза Проданов.

Целия разговор гледайте във видеото.