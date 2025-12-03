„Протестите започнаха като реакция срещу проектобюджета, но прераснаха в масово недоволство срещу управленския модел „Борисов–Пеевски“, каза политологът доц. Милен Любенов в студиото на „Денят на живо“.

Критика към Борисов

По думите му твърденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че избори сега ще доведат до „изключителен хаос“ и ще компрометират въвеждането на еврото, не са достатъчно аргументирани.

Борисов: Протестът свърши изключително добра работа за нас. Кабинетът не бива да подава оставка

„Аз не съм сигурен, че г-н Борисов разбира същината на проблема“, каза политологът и подчерта, че протестите не са породени само от бюджета, а от дълго натрупано напрежение.

Протест с национален обхват

Доц. Любенов акцентира върху разширяващия се национален мащаб на демонстрациите, като даде примери с мащабни прояви в градове като Габрово — традиционен бастион на ГЕРБ. Според него протестът вече е ясно антиправителствен и насочен към смяна на модела на управление.

Кой носи отговорност за кризата

Политологът заяви, че основната вина е на управляващите, които са внесли бюджета със закъснение и без предварителен социален диалог. Това, по думите му, е „взривило политическата обстановка“.

Еврозоната

Относно опасенията, че политическата нестабилност може да застраши въвеждането на еврото, Любенов бе категоричен, че процесът е технологично завършен. „Това са политически оправдания“, каза той, посочвайки, че институциите могат да функционират и при служебен кабинет.

Блокираният бюджет

Доц. Любенов посочи, че в демократичната практика блокираният бюджет почти винаги означава оставка. Той даде пример с Франция, където подобна ситуация доведе до промени на най-високо ниво.

Бюджет 2026 е оттеглен с решение на Народното събрание

Според анализатора БСП се съгласява „почти с всичко“ в управлението и не създава реални напрежения. Според него конфликтите са по-скоро икономически — сблъсък на различни интереси в рамките на коалицията.

Опити за дискредитиране на протестите

Любенов допуска, че може да е имало опит за дискредитиране на протеста чрез провокатори, както и в предишни години. Въпреки това той отчита, че ситуацията е овладяна без сериозни инциденти.

Какво цели Радев

Политологът определи обръщението на президента като част от стратегия за изграждане на бъдещ политически проект. Въпреки това той прогнозира, че кабинетът трудно ще устои на нарастващото обществено напрежение.

Румен Радев: Предсрочните избори са единственият път

Според Любенов, макар ПП–ДБ да нямат парламентарни съюзници, засега успяват да организират протестите. Но въпросът за устойчивата политическа алтернатива остава отворен и ще зависи от способността на формациите да предложат реалистичен план за управление.

Скандалът Мирчев–Пеевски

Любенов коментира и публичния сблъсък между Ивайло Мирчев и Делян Пеевски в парламента.

Скандал и физически сблъсък между Мирчев и Пеевски в парламента (ВИДЕО)

Той определи случилото се като недопустимо. „Няма място за подобни сценки, независимо от коя страна идват“, заключи той.