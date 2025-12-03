Скандал и физически сблъсък в кулоарите на парламента. "Да излиза Пеевски" - с тези думи съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев почука на вратата на стаята на парламентарната група на "ДПС-Ново начало". Негов представител обаче отвърна, че лидерът ѝ отсъства. Асен Василев заключи, че щом неговата охрана от НСО е в парламента, значи и той е пристигнал.

Повод за саморазправата стана твърдение на Пеевски, че Мирчев "му се е навеждал". Депутатът от ПП-ДБ призова представителя на "ДПС-Ново начало" да му звънне по телефона. Мирчев се зарече да не си тръгне преди да говори с Пеевски.

Впоследствие вратата беше затворена, а няколко секунди по-късно Пеевски се появи в кулоарите. Мирчев опита да го спре, като хвана ръката му, а лидерът на ДПС я дръпна рязко, което предизвика остра реакция от депутата от ПП-ДБ, който започна да крещи: "Защо лъжеш, че съм се навеждал? Хората казаха да изчезваш". Същевременно Мирчев беше удържан от охранител от НСО и от депутата Йордан Цонев.

Пеевски повтори няколко пъти: "Не на омразата" и затвори вратата на стаята на "ДПС-Ново начало". А Мирчев потърси сметка от охраната от НСО, питайки защо пазят Пеевски.

Редактор: Цветина Петкова