Четвъртък ще започне без валежи. Очертават се упорити мъгли в равнинната част на страната. В Източна България вероятността за слънчев следобед е по-голяма. Дневните температури ще са в широк диапазон – от 5 до 10 градуса в западните до 15 в източните райони.

В дните около Никулден ще е дъждовно. Валежите в Югозападна България ще започнат в нощта срещу петък. В последния работен ден за седмицата ще вали в Западна и в Южна България. В събота дъждовете ще обхванат почти цялата страна, а в неделя ще засягат само източните части. В хода на динамичния период сняг се очаква във високия планински пояс на Западна България.

Дневните температури в петък ще са без особена промяна – в интервала 5-10 градуса на запад, до 15-16 в Централна и Източна България; в събота – между 5 и 10 градуса почти навсякъде, само на югоизток – до 15-16, а в неделя – между 8 и 13 градуса. Периодът ще е ветровит със силни пулсации на студен вятър от изток-североизток. Поривите ще са силни в Източна България.

Втората седмица на декември ще е с променлива облачност. В много равнинни райони предиобедите ще са мъгливи с тенденция слънцето да се показва в часовете следобед. Вероятността за слаби валежи от дъжд ще е по-голяма в сряда в Централна и Западна България.

С леки регионални колебания дневните температури ще се движат между 8 и 13 градуса, по-ниски - в районите с продължителни мъгли. В някои от дните сутрин ще е мразовито, с температури около и малко под нулата.