Мащабните протести от последните дни станаха причина за политически престрелки в парламента. Отношенията между управляващи и опозиция се нажежават, а реакциите в социалните мрежи преливат в живи дебати и спорове.

Социологът Колю Колев коментира в предаването „Твоят ден”, че агресивната реторика на политиците и публичното противопоставяне между Делян Пеевски и представители на ПП-ДБ показва „развращаването на политическата класа“. Той отбеляза, че се наблюдава преход на ПП-ДБ от онлайн критики към открито говорене в парламента и допълни, че подобен маниер на комуникация е излишен.

„Решението в момента е на улицата. Още един такъв протест и управляващите няма да издържат“, каза Колев. По думите му поведението на властимащите показва социална нелегитимност на правителството, което, според него, е „арогантно и избрано от една пета от гласоподавателите“.

Журналистът Едуард Папазян сподели сходна позиция и посочи, че протестите вече са довели до конкретни резултати. „На мен най-силно впечатление ми направи, че за първи път имаше решения на Народното събрание с нула против и нула въздържали се“, подчерта той. Според него опитите на МВР да вменява вина на организаторите за инцидентите са „неизбежни, но не напълно справедливи“.

„Няма как да не се почувстваме несигурни и да не се запитаме защо беше допуснато това да стане. Гражданското общество отново беше поставено в ролята на зрител“, смята Людмил Илиев от вестник „Сега”. Той подчерта, че управляващите отказват да признаят политическия характер на протестите, въпреки че исканията са насочени срещу Борисов и Пеевски.

