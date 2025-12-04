Политологът доц. Петър Чолаков заяви в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS, че протестите, обхванали страната, не принадлежат на нито една от политическите сили, представени в 51-вия парламент. По думите му на площадите със сигурност има много граждани, които не се идентифицират с политическа партия.

„Опозицията отговаря на този гняв, който се излива по улиците, но не бяха очаквали толкова хора. Протестиращите бяха много повече от общия брой избиратели на опозиционните партии“, коментира той.

След протестите: Политическите престрелки зачестяват

Според Чолаков реакцията на опозицията по отношение на бюджета е „нормален политически ход“. Той смята, че опозиционните сили „връщат топката“, подадена им от управляващите: „Те са длъжни да търсят отговорност – това е дълг на всяка опозиция.“

Очакванията му обаче са, че вотът на недоверие, който предстои да бъде внесен в петък, трудно би могъл да мине. „Опозицията е силно разделена. Единственото, което ги обединява, е неприязънта към управляващите“, посочи политологът. По думите му управляващата коалиция ще остане сплотена и ще отхвърли вота.

Чолаков заяви, че предсрочните избори изглеждат все по-вероятни. Според него в случай на нов вот „Има такъв народ“ и БСП може да не успеят да преминат парламентарната бариера.

„Големият въпрос е: ако се стигне до избори, коя партия ще получи подкрепата на хората, които излизат на протестите“, допълни той.

Нови протести срещу управлението: За какво настояваха хората и как премина недоволството в страната

Относно събитията на 1 декември политологът разграничи мирно протестиращите от провокаторите. Той обаче не смята, че тези групи имат връзка с партиите като МЕЧ и „Величие“.

Чолаков определи като „абсурдни“ днешните извинения на министър Митов. По думите му МВР предварително е съобщило за изграждане на КПП-та, но на практика не са били приложени адекватни мерки за контрол.

