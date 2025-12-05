България, заедно с Гърция, Италия, Португалия и Испания, е сред най-засегнатите държави от ЕС, като изброените страни са с обща опожарена площ от 334 940 хектара. През 2024 г. са докладвани общо 8343 пожара. Това е повече от четири пъти повече от средната стойност за 17 години.

Докладът за горските пожари през 2024 г. на Съвместния изследователски център потвърждава, че сезонът на пожарите в Европа става по-дълъг и по-интензивен. Големите пожари се увеличават всяка година от 2017 г. насам, а данните за 2024 г. потвърждават възходящата тенденция.

Сезонът на пожарите през 2024 г. приключи с обща изгоряла площ от 383 317 хектара. Тази стойност е по-ниска от изгорелите през 2023 г. 500 000 хектара, което се дължи отчасти на непостоянните валежи в Средиземно море през пролетта и лятото.

Данните от Европейската информационна служба за горски пожари показват, че спецификата на горските пожари в Европа се променя. Събраните досега данни за сезона на пожарите през 2025 г. допълнително потвърждават тази нарастваща тенденция: 2025-а се очаква да бъде най-лошата година от началото на воденето на статистика през 2006 г.

