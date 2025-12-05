Шест часа продължи днес блокадата за тежкотоварни камиони на „Кулата”. Точно в 12:00 часа протестиращите за субсидии гръцки фермери обявиха, че до 18 часа няма да допускат преминаване на тирове. Около 19:00 часа огромните колони от тежкотоварни камиони се изтегляха интензивно.

Трети ден от блокадата на гръцките фермери

Все още няма ясен график за утрешния ден. Точно тази непредвидимост създава доста сериозни проблеми за бизнеса. Хората не знаят кога да тръгнат напът. Случва се шофьори от близките градове Сандански и Петрич да попадат в задръстване в опашката.