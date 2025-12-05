-
-
-
-
-
-
Преминаването през „Кулата” е свободно
Вече трети ден гръцки фермери протестират. За поредна година те блокират граничния пункт „Кулата – Промахон”. Земеделското недоволство е предизвикано от неизплатени субсидии. През вчерашния ден те ту блокираха движението, ту пропускаха част от чакащите от двете страни на границата.
Прозорецът за преминаване, който гръцките фермери отвориха вчера в 16 часа, продължава и до момента. През цялата нощ границата е била отворена. Все още има струпани трактори на гръцка територия, което със сигурност означава, че предстои блокада в следващите часове. За сега е трудно да се каже кои превозни средства ще бъда спрени.
В близките дни се очаква резултат от диалога между фермерите и гръцкото правителство. Предстои да стане ясно дали той ще даде необходимия резултат. Преминаването през „Кулата” е свободно, това важи и за пункта „Илинден – Екзохи”.
