Вече трети ден гръцки фермери протестират. За поредна година те блокират граничния пункт „Кулата – Промахон”. Земеделското недоволство е предизвикано от неизплатени субсидии. През вчерашния ден те ту блокираха движението, ту пропускаха част от чакащите от двете страни на границата.

Прозорецът за преминаване, който гръцките фермери отвориха вчера в 16 часа, продължава и до момента. През цялата нощ границата е била отворена. Все още има струпани трактори на гръцка територия, което със сигурност означава, че предстои блокада в следващите часове. За сега е трудно да се каже кои превозни средства ще бъда спрени.

В близките дни се очаква резултат от диалога между фермерите и гръцкото правителство. Предстои да стане ясно дали той ще даде необходимия резултат. Преминаването през „Кулата” е свободно, това важи и за пункта „Илинден – Екзохи”.