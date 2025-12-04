Втори ден гръцки фермери блокират с тракторите си границата между България и Гърция. При "Кулата-Промахон" в четвъртък сутрин се беше образувала 10-километрова опашка от тирове. Преминаването беше възможно само за леките автомобили. Около 11:30 часа беше обявен временен прозорец, с който движението беше освободено за всички шофьори. Но гръцките фермери обявиха, че блокират движението за камиони през пункта "Илинден – Ексохи", който беше алтернатива за влизане в южната ни съсведка.

►Ситуацията към 19:00 ч. в четвъртък:

⇒ На Кулата камионите се движат.

⇒ На другия пункт - Илинден-Екзохи - няма блокада, но е имало кратка такава по обяд, когато са пускали камионите през Кулата.

⇒ На третия пункт - Маказа-Нимфея - днес не е имало блокада, но той не е удобен за пътуващите към Южна Гърция.

Гръцки земеделци с трактори на протест близо до границата с България

►Хронология на блокадата

Денят започна с образуването на 10-километрова опашка от тирове на "Кулата-Промахон", като преминаването сутринта беше възможно само за леки автомобили. Около 11:30 часа беше обявен първи временен прозорец, който обаче продължи само около час и се оказа крайно недостатъчен за изтеглянето на тировете.

Интензивното разтоварване на трафика започна едва след 16:00 часа, когато бе обявен новият режим на пропускане. Въпреки това няма гаранция, че пунктът ще остане отворен през цялата нощ, тъй като решенията на фермерите са спонтанни.

►Закани за лятото и подготовка за дълъг престой

Въпреки временното вдигане на бариерите, гръцките земеделци дадоха ясна заявка, че нямат намерение да приключват протеста скоро. В зоната на блокадата бяха докарани скари, маси и столове, което говори за подготовка за дългосрочен престой. По-рано през деня гръцките власти наложиха забрана на българските медии да снимат в района на протеста.

Блокираните през деня над 1000 камиона и техните шофьори изразиха остра реакция. Фирмите търпят загуби от недоставка на стоки, а водачите на тирове заговориха за ответни действия през активния туристически сезон. "Трябва да се организираме и ние лятото. Да си го върнем. Всяка зима е така", заяви един от превозвачите.

Освен на границата, напрежение има и във вътрешността на Гърция. С огромно шествие протестиращите затвориха магистралата към Серес, както и страничните пътища около нея. Те недоволстват срещу забавянето на изплащането на земеделски субсидии след корупционен скандал в гръцката Агенция по земеделските плащания.

►Позицията на властите

Още сутринта българските гранични власти бяха в готовност за усложнената обстановка. "За момента няма договорен „отворен прозорец“ за изчакващите тирове от българска страна. Ние сме в постоянна връзка с гръцките власти. Надяваме се въпросът да бъде решен в най-скоро време", обясни по-рано в ефира на „Здравей, България” старши инспектор Стойчо Траянов от ГПУ-Петрич. Призивите бяха тежкотоварните камиони да се движат по алтернативното трасе "Илинден – Ексохи", но по обяд и този маршрут бе временно блокиран, преди да бъде освободен привечер.

Засега никой не може да каже колко дълго гръцките фермери ще останат на границата.

Гърция временно спира преминаването на камиони след Промахон

Повече по темата гледайте във видеото.