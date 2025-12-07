Надзорните съвети на НЗОК и НОИ одобриха проектите на социалния бюджет и на този за здраве за 2026 година. Двата законопроекта не са публикувани, но параметрите вече са ясни.

Припомняме, че на 5 декември се проведе среща между партньорите, на която синдикатите, работодателските организации и правителството постигнаха съгласие по основните рамки на проектобюджета за 2026 г.

♦ Единодушно, но със „скърцане на зъби”, както заявиха синдикатите, Надзорният съвет на НОИ одобри социалният бюджет за догодина.

Бюджетът на НЗОК - с 260 млн. евро по-висок от предвиденото

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви, че се запазват социалните разходи и придобивки. Той допълни, че майчинството, след 3-годишно замразяване се вдига – от 780 лв. на 900 лв. А също така след връщане на работа на майката през втората година от майчинството тя ще получава вече не 50%, а 75% от него – 675 лв. „По този начин правим малка крачна напред в борбата с демографската криза, като се подпомага и икономиката на страната”, допълни Гуцанов.

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов изрази някои резерви.

По думите на Манолов проектобюджетът на ДОО е бил приет с "всички скърцания на зъби“. Той подчерта, че отново е било обещано, че следващия път разговорите ще започнат по-рано, но според него и тогава няма да има промяна. Големият въпрос е, подчерта президентът на КТ „Подкрепа“, е защо трябваше да се стигне до тук – "защото не си говорим навреме". "Идеята, че могат да бъдат извивани ръце винаги и по всякакви въпроси, се оказа, че май не работи толкова добре, колкото някой си мисли", допълни той.

Манолов каза още, че има някои точки, с които не е съгласен.

Зам.-председател на Българската стопанска камара Мария Минчева каза, че в бюджета за догодина няма да има вдигане на пенсионната вноска. За тях работата предстояла. "Искаме да знаем, когато променяме различни параметри, ключови за цялата система, как ще се отрази това в един дългосрочен период. За нас е важно, когато на един работник се удържа осигуровка, част от нея отива в ДОО, друга в пенсионните фондове, има и трети стълб на доброволно пенсионно осигуряване, ние искаме да гледаме в комплект трите стълба всички мерки как да развиват тази система, как тя да работи за всички нас", изтъкна Минчева.

Увеличаването на пенсионната вноска през 2027 г. и 2028 г., както е разписано в тригодишната прогноза, е въпрос на дебат който ще водим, когато се представи пътната карта, изтъкна зам.-председателят на БСК. Трябва да има политическо съгласие и визия как вървим напред, т.е. неправилно е само да се съгласяваме само по отношение на процент на осигурително вноска, защото напрежението ще продължи да расте с годините, хората ще кажат, че внасят повече осигуровки, но какво получаваме срещу тя, разясни Мария Минчева.

"Това, което се уточнихме да няма увеличение с 2 процентни пункта на осигуровката за фонд пенсии и размерът на максималния осигурителен доход така, както сме се уточнили. Това са двете промени", обобщи тя.

► Въпреки, че в тази година отпада увеличението на осигурителните вноски, те ще се покачат през 2027 г. и 2028 г. Планираните приходи от тях през 2026 г. трябва да дойдат от други пера. Гуцанов уточни, че тези средства ще дойдат от Министерство на транспорта и от МРРБ. Манолов посочи още, че ще има преструктуриране на вътрешни разходи и "това, което държавата ще доплати".

♦ Бюджетът за здраве за 2026 беше одобрен с мнозинство от Здравната каса. Така здравната вноска запазва размера си от 8%, а от план-сметката на касата отпадат 260 млн. евро, разписани за заплатите за медиците.

Председателят на Надзорния съвет на НЗОК Явор Пенчев обясни: "Причината да не са тук е, че след като бяха сложени като отделен ред в бюджета на Касата, всички се оказаха недоволни, включително лекарите без специалност, БЛС и синдикатите. Затова трябваше да се намери друг механизъм. Парите на младите лекари по-скоро ще бъдат в бюджета на МЗ в друг размер и в друг механизъм."

В понеделник предстои тристранният съвет да обсъди план-сметката на държавата. За синдикатите обаче част от исканията им изглежда не са отразени.



Манолов каза, че "някой от нещата, за които сме се разбрали, са записани по друг начин в бюджета, т.е. излиза че не сме се разбрали".

⇒ Министерството на финансите публикува вече на своята страница основните параметри на преработената план-сметка на държавата за следващата година.

Размерът на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП), изразен като дял от БВП, през прогнозния период 2026-2028 г. е дефицит от 3,0 процента от БВП през 2026 г., 2,8 процента от БВП - през 2027 г. и 2,4 процента от БВП - през 2028 г.

Синдикати и работодатели – в спор за параметрите, заложени в бюджета за 2026 г.

► Размерът на приходите, помощите и даренията по КФП е съответно 50,402 млрд. евро през 2026 г. Размерът на общите разходи по консолидираната фискална програма е 54,051 млрд. евро през 2026 г.

► В проектобюджета е заложено от 1 януари 2027 г. да се увеличава осигурителната вноска за фонд "Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО) с 1 процентен пункт, а от 1 януари 2028 г. - с 2 процентни пункта. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро, а максималният за всички осигурени лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 2300 евро, за 2027 г. - на 2505 евро и за 2028 г. - на 2659 евро.

► От 1 януари 2026 г. минималната работна заплата ще стане 620,20 евро, предвижда правителството. Догодина ще се запази политиката по доходите за педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование. През 2026 г. ще стартира програма за подкрепа на лекарите специализанти с осигурени средства в размер на 30 млн. евро.