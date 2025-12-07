Ден след Никулден - още един празник на рибата край морето. Този път обаче на осолената риба. По традиция в Созопол се събират майсторите на подобни специалитети.

В петото издание на празника местни рибари показват своите умения в конкурс за най-добра солена риба. Той се провежда е в четири категории. Гостите могат да дегустират и да си закупят от рибните деликатеси.

Програмата е богата, а в нея са включени още кулинарно шоу и концерт на Тони Димитрова.