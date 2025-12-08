-
"Българската Коледа" връща на семейството вярата в доброто
София се ражда преждевременно в седмия месец поради кислороден глад. Този момент завинаги променя живота на нейното семейство. След раждането момиченцето продължава развитието си в кувьоз, но лекарите поставят тежката диагноза детска церебрална парализа. Оттогава всекидневието на семейството е посветено на лечение, рехабилитация и постоянна грижа. Майката на София Велислава Ангелова сподели история за надеждата в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.
„София вече е на 12 години. Учим се на самостоятелност. Справя се където може, а където не може – помагаме”, разказа тя.
Въпреки напредъка, ежедневието ѝ остава, изпълнено с предизвикателства. София се затруднява с придвижването, особено в градския транспорт и в училище, където трябва да сменя кабинети през деня. „Тя е по-бавна, това я затруднява”, допълни Велислава.
►Подкрепата на "Българската Коледа"
Семейството кандидатства за помощ от кампанията за първи път през 2016 година. Оттогава всяка година София получава подкрепа. „Всяка година около 500 и няколко деца получават помощ. За нас това покрива около 10 рехабилитационни процедури”, сподели майката на София.
За съжаление потребностите са много по-големи. При детската церебрална парализа препоръчителният режим включва 12 курса по 10 дни годишно. Държавата покрива по клинична пътека само 3 процедури, а „Българската Коледа” още един допълнителен курс. Всички останали разходи семейството поема само.
„Българската Коледа“: 8-годишният Иван е едно от децата, които се нуждаят от подкрепа
Въпреки трудностите, резултатите от рехабилитацията през годините са огромни. „Тя проходи самостоятелно на три години и половина. Рехабилитацията много помага. Плуването също. Това са нещата, от които София има нужда”, разказа нейната майка.
Специалистите вярват, че при постоянство момичето може да стане още по-самостоятелно.
Целият разговор чуйте във видеото.
