42-годишен мъж е с опасност за живота, след като той и негов приятел са били брутално пребити от двама непознати в столичния квартал „Люлин“. Един от нападателите се оказва едва 16-годишен, а другият е на 34 години.

Видео от побоя се появи в местна Facebook група и бързо предизвика вълна от възмущение. Кадрите показват как жертвите са ритани и удряни многократно по главата и тялото. В един момент единият от пострадалите лежи в безпомощно състояние, а нападателите стъпват върху главата му.

Вследствие на побоя пострадалите са със средни телесни повреди, изразяващи се в мозъчно сътресение с изпадане в пълно безсъзнание на единия пострадал мъж и счупване на костите на носа с изкривяване на носната преграда на другия потърпевш.

Вторият е в критично състояние в реанимацията на „Пирогов“, поставен на командно дишане. Неговият приятел се е разминал с фрактури и вече е дал показания за случилото се.

Пострадалите са приятели и познати на магазинерката. Те разговаряха отпред около 23:15. Стояха тук, пред вратата, говореха си спокойно и пиеха кафе. Двамата заподозрени минаха, като по-възрастният си купи бира. Тръгнаха в посока спирката на 111, но при тръгването големият залитна и се блъсна в едното момче. Видимо бяха в нетрезво състояние. Върнаха се без причина и удариха шамар на едното момче. Магазинерката се опита да ги разтърве, но тогава конфликтът ескалира. Това разказва Бойка Георгиева, която е собственик на магазина.

„По записите се вижда как малкият буквално скача два пъти върху главата му. За мен това е умишлен опит за убийство“, коментира тя.

„Когато пристигнах, единият пострадал вече беше свестен, но другият не дойде в съзнание нито за секунда. Лекарите казаха, че се надяват да оцелее до Пирогов.Магазинерката ми каза, че нападателите още при купуване на бирата са говорели, че „днеска им се бие“ и че искат да убият някого. Били много ядосани без ясна причина“, разказа Георгиева.

Собственичката каза още, че полицията е реагирала бързо, но не знае какво ще стане отсега нататък.

„Важно е да има постоянна мярка за задържане, защото това, което видях на камерите, е чудовищна агресия“, категорична е тя.

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража двамата обвиняеми. Съдът заключи, че деанията са извършени по хулигански подбуди.

След внесено от прокурор искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“, състав на съда е наложил на обвиняемите най-тежката мярка за неотклонение.

