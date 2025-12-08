Полицаи в Перник разследват обстоятелствата около смъртта на 61-годишен мъж, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигнал за починалия, открит в двора на имота си, е подаден от брат му на 6 декември около обяд. На място са изпратени полицейски служители, които извършили оглед и предприели процесуално-следствени действия.

Впоследствие разследването е установило, че преди 3-4 дни между починалия и 46-годишен мъж с криминално минало е възникнал конфликт, при който по-младият е нанесъл побой на жертвата.

По случая е образувано досъдебно производство, а заподозреният е задържан за 24 часа с полицейска мярка.

