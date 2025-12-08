Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Един от обвиняемите е 16-годишен
Двама души са задържани за побой, извършен в събота вечер. Един от обвиняемите е 16-годишен. Кадри от нападението бяха разпространени в социалните мрежи.
То е станало малко преди полунощ на 6 декември пред денонощен магазин в столичния квартал „Люлин“. Според прокуратурата обвиняемите нанесли удари с ръце и крака на двама мъже, в резултат на което им причинили средна телесна повреда. Единият от пострадалите е получил мозъчно сътресение и е изпаднал в безсъзнание, а другият е със счупване на носни кости и изкривяване на носната преграда.
„В рамките на 30 минути задържаха двама извършители, един от които е непълнолетен. Той е на 16 години, другият е по-голям на около 45”, каза директорът на СДВР Любомир Николов.
Като причина за саморазправата се посочват хулигански подбуди. По случая е образувано досъдебно производство.Редактор: Ивайла Маринова
